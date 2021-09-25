Раввин отказал двойникам Вишневского в просьбе «вернуть всё как было»

В преддверии выборов единоросс Виктор Быков и беспартийный Алексей Шмелев сменили имена и фамилии, а также свою внешность, чтобы стать максимально похожими на депутата петербургского Заксобрания Бориса Лазаревича Вишневского. В таком виде они выдвинули свои кандидатуры в том же округе, где избирался кандидат от партии “Яблоко” Борис Лазаревич Вишневский.

Малоизвестным остался тот факт, что для большего соответствия, двойники Вишневского прошли обряд Брит мила в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга.

По окончании выборов новые Вишневские немедленно занялись обратным перевоплощением. В паспортном столе и барбер-шопе всё прошло гладко, однако, в синагоге оба получили отказ.

«Они хотели красиво – у них оно есть! Хотят обратно, это не ко мне!» – прокомментировал ситуацию проводивший обряд раввин.

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