 

Мнение: О пользе пополнения обменного фонда

25.09.2021, 12:10, Разное
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Канада отпустила вице-президента компании Huawei, которую несколько лет держали в заложниках под угрозой депортации в США.
В ответ Китай отпускает двух канадцев, которые несколько лет удерживались на территории Китая по обвинению в шпионаже.
По всей видимости, вопрос обмена был решен во время последнего разговора Байдена и Си Цзиньпина.

Отсюда мораль – если ваших граждан захватили в другой стране (если это конечно же не откровенный криминал), вместо жалоб в спортлото захватите в ответ граждан этой страны, чтобы было на кого своих менять.

Источник: Colonel Cassad



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