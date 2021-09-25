Мнение: О пользе пополнения обменного фонда

Канада отпустила вице-президента компании Huawei, которую несколько лет держали в заложниках под угрозой депортации в США.

В ответ Китай отпускает двух канадцев, которые несколько лет удерживались на территории Китая по обвинению в шпионаже.

По всей видимости, вопрос обмена был решен во время последнего разговора Байдена и Си Цзиньпина.

Отсюда мораль – если ваших граждан захватили в другой стране (если это конечно же не откровенный криминал), вместо жалоб в спортлото захватите в ответ граждан этой страны, чтобы было на кого своих менять.

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