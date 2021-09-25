Кличко объединился с начальником полиции против Зеленского – экс-депутат Рады Лещенко

Накануне бывший начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко стал заместителем председателя КГГА Виталия Кличко. Политологи и эксперты уже успели прокомментировать это назначение, и многие отметили, что у офицера нет опыта управления городским хозяйством, а посему он не может занимать такую должность.

Впрочем, у экс-депутата Верховной Рады, журналиста и политика Сергея Лещенко есть объяснение появлению Крищенко (члена команды экс-министра МИД Украины Арсена Авакова) в КГГА. Он считает, что таким образом Кличко усиливает позиции в борьбе с Офисом Владимира Зеленского за власть в киевской администрации.

Такое же мнение выразил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Он назвал назначение Крищенко политическим союзом Кличко и Авакова. Он “поздравил” Офис президента Украины с этим событием в своем блоге.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил Владимира Зеленского в уничтожении Украины. Комментируя выступление главы государства на Генассамблее ООН, парламентарий заявил, что украинский лидер нарушает права человека и Конституцию.