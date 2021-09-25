“Голливудский сценарий”: в Европе раскусили едва не лишившегося помощника Зеленского

На этой неделе под Киевом было совершено покушение на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Друг президента Украины, который находился в автомобиле, не пострадал, огнестрельное ранение получил шофер. После происшествия водителя, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в реанимацию. Украинский лидер заявил, что за покушением могут стоять внешние силы.

Событие обсудили читатели французской газеты Le Figaro. Они предположили, что Киев сам подстроил покушение и таким образом пытается выставить себя жертвой, пишет “Царьград”. Также комментаторы сомневаются, что к случившемуся могут быть причастны российские спецслужбы.

Да, это одна из версий, которую рассматривают на Украине. Также в Киеве есть предположения, что таким образом кто-то пытается оказать давление на власть. Не исключается и версия о том, что покушение связано с работой Сергея Шефира.

“Голливудский сценарий: убрать своих, чтобы выставить себя жертвой”, – написал читатель Le Figaro.

Ранее покушение на помощника Владимира Зеленского прокомментировал украинский журналист и политик Анатолий Шарий. Заявления о российском следе в случившемся эксперт назвал “жесткой катастрофической чушью”.