Блогер раскрыл секрет, как с помощью светофора можно легко обмануть мозг любого человека

Ни для кого не секрет, что нельзя всегда верить тому, что видишь. Это утверждение совсем недавно в очередной раз подтвердил блогер Дин Джексон.

В своем недавнем ролике мужчина показал, как можно обмануть мозг человека всего за несколько секунд. Он продемонстрировал обычную фотографию светофора, которая собрала более 8 000 000 просмотров. Так в чем же секрет такого успеха?

Суть оптической иллюзии заключается в том, что на первом кадре Дин демонстрирует обычный светофор с рабочими огнями (красный, желтый, зеленый). Потом он накладывает сверху изображения зеленый фильтр.

И вот в этот момент уже начинают происходить чудеса. Многие еще со школы знают, что зеленый и красный – комплиментарные цвета.

Другими словами, второе изображение не имеет красного фонаря, но из-за фильтра все продолжают его видеть.

В качестве подтверждения мужчина закрыл все остальные участки изображения, после чего красный фонарь светофора стал серым. Многие интернет-пользователи были шокированы таким открытием и теперь в комментариях под роликом обсуждают, в каких еще ситуациях мозг также может их обманывать.

«Я нахожусь в шоковом состоянии, ведь после того, как я сам закрыл всё на картинке, светофор действительно стал серым»

«Пожалуйста, замените мне глаза на нормальные»