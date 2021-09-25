 

Мёртвая бабушка воскресла на глазах у врачей после того, как у неё родилась внучка

25.09.2021, 11:40, Разное
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Гражданка США, Кэти Паттен проводила свой досуг как обычно. Внезапно ей сообщили, что скоро она в восьмой раз станет бабушкой. Старушка на радостях отправилась в отделение роддома, но едва переступив порог больницы, рухнула без сознания.

Местные врачи доставили пожилую женщину в реанимацию, но на протяжении часа любые попытки восстановить сердцебиение не приносили никаких результатов. Кэти находилась в состоянии клинической смерти.

В это же время её дочке решили делать кесарево сечение, ведь роды протекали очень сложно. Когда врачи уже смирились с кончиной старушки, она внезапно открыла глаза и побежала в палату к своей дочери.

«Я не знаю, что в тот миг случилось, но мысленно благодарю Бога за то, что он дал мне ещё один шанс. Я стану лучшей бабушкой, которую можно только представить. Ведь такое возвращение не может произойти просто так»

Кэти Паттен благополучно встретилась со своей новорождённой внучкой, которую решили назвать Алора.



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