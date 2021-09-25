Ученые из Великобритании выяснили влияние мигрени на сон

Британские исследователи выявили влияние мигрени на сон человека. К таким результатам они пришли после того, как изучили состояние здоровья более десяти тысяч британцев.

Ученые из Королевского колледжа Лондона попросили участников исследования заполнить анкету (PSQI). Они ответили, сколько тратят времени на засыпание, как долго длится их сон, как часто они просыпаются посреди ночи. Отдельно специалисты спросили, употребляют ли они снотворные препараты.

Во время исследования также применялась полисомнография. Ученые изучили уровень кислорода в крови во время сна. Для этого делались электроэнцефалограмма, электрокардиограмма и электроокулограмма.

Страдающие мигренью люди показали высокий балл, хронические больные – еще выше. Это говорит о том, что мигрень влияет на качество и продолжительность сна. В исследовании также принимали участие дети. У тех, кто страдает мигренью, качество сна также оказалось худшим.

Источник: lenta.ru