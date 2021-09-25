Кому так нужен интерес к загадке озера Лох-Несс?

И снова с вами, дорогие читатели, Несси — доисторический «обитатель» шотландского озера Лох-Несс. Летом был целый шквал «встреч» с монстром, и пять из них были добавлены в официальный реестр наблюдений. Что ж, знаменитое чудовище, принесшее этим местам мировую славу, нуждается в регулярной информационной подпитке. Причем всеми доступными способами. На этот раз был использован дрон, запечатлевший таинственную «фигуру» с высоты птичьего полета.

Ричард Мейвор, один из туристов, участвовавших в благотворительном походе на каноэ, нашел очередное «доказательство» существования Лох-Несского чудовища. Загрузив на YouTube видео, снятое в прошлом месяце беспилотником, он стал очередным героем, случайно обнаружившим неуловимое «существо» в мутных озерных водах.

Сам он загадочной тени не заметил. На нее обратили внимание комментаторы канала Мейвора, обладающие поистине орлиным зрением. Именно они разглядели 4K-изображение этого таинственного монстра, рассматривая последние записи Ричарда. А тот долго не верил своим глазам, о чем и поведал в интервью Daily Record:

«Я не мог в это поверить. Мне пришлось несколько раз перематывать запись, и с тех пор я смотрел ее несколько раз. Не знаю, что это такое, но оно определенно имеет ту же форму, что и в предыдущие встречи с Несси. Чем больше я на него смотрю, тем больше думаю: «Вот черт!» В этом районе действительно не было ничего, что могло бы им быть. Там не было никаких дрейфующих деревьев или чего-то подобного — так что кто знает… Мы только что припарковались, и я решил сделать на пляже несколько красивых снимков для своего канала на Youtube. Я не разглядел того, что снял, пока другие не сказали мне, чтобы я обратил на это внимание. Возможно, это обман света, но мы не можем быть в этом уверены».

Несси часто принимают за плезиозавра. Судя по ископаемым останкам, он обычно вырастает длиной до 3,35 метра (11 футов). Реестр, который ведет группа добровольцев, классифицирует «встречи» с этим древним существом, начиная с самого раннего описания, относящегося к шестому веку. Среди недавних наблюдений за чудовищем особый интерес сторонников его существования вызвали два случая.

Об одном рассказал мистер Викок, который во время отпуска в конце прошлого месяца якобы видел, как неопознанное существо поднялось на два фута из воды, а затем спустилось обратно в торфяные глубины. Другой произошел с отцом и дочерью, утверждавшими, что во время прогулки неподалеку видели, как Несси передвигается по воде.

Вымысел ли их рассказы или нет — судить трудно: недаром считается, что человек обнаруживает в явлениях природы то, что хотел бы увидеть. Озеро Лох-Несс давно стало приманкой для туристов. Они стремятся в Шотландию в надежде хоть одним глазком взглянуть на Несси. И кое-кому это «удается». Случаи эти дают пищу для туристической отрасли и СМИ, причем в буквальном смысле.

Источник информации и фото: edinburghlive.co.uk, dailymail.co.uk

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