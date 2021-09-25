 

Мнение: Цепочки виновности

25.09.2021, 11:30, Разное
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Новый подъем заболеваемости COVID в России произойдет из-за непривитых граждан. Такой прогноз сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Предположительно [заболеваемость COVID вырастет], за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — заявил Александр Горелов. Его заявление приводит ТАСС.

Пока всё развивается во вполне очевидном направлении. Непривитым на данном этапе вменяется вина уровня халатности — могут, но бездействуют. Следующий этап — вина станет умышленной. Завершит эту примитивную цепочку знак равенства между отсутствием метки вакцинации и сознательным преступным умыслом. Биотерроризм — что тут еще придумывать. И цепочку эту долго выстраивать не будут. За год вполне могут управиться.

Развитые страны проходят этот этап побыстрее, чем мы. В ряде стран местные каратели давят силой протестные выступления, которые носят массовый характер. Когда массовость будет задавлена и протесты станут маргинальными, тогда в отношении маргиналов и введут аналогичное понятие, так как понятно, что миллион террористов — это несколько абсурдно. А вот несколько десятков тысяч — вполне убедительно. Борьба с ними станет следующей серией принуждения к лояльности по понятной схеме — если ты поддерживаешь даже в душе идеи противников вакцинации — ты пособник террористов.

У нас идут к этому несколько иным путем, так как сопротивление большое, а протесты уничтожены любые. Поэтому протестующих выявить и распять сложнее — толпы карателей буквально стоят без дела. Поэтому вместо них на площадку выпустили садистов в белых халатах. Которые создают основание для будущих системных репрессий.

Правда, для России понятие «системный» применимо только к одному процессу — кризису. Который поразил всю управленческую систему и сделал ее почти недееспособной. Поэтому замышлять они могут много чего, а вот исполнение — тут есть серьезные вопросы. Пожалуй, пока только на это и вся надежда — не потянут они концлагерь. Особенно когда колючая проволока уже украдена. Но покалечить людей, конечно, могут. Безо всякой системы.

В любом случае все идет по плану. Болезнь как таковая уже никого не интересует. Интересует лояльность и готовность добровольно выполнять любые самые абсурдные решения власти. Остальных постепенно «обвешивают» будущими статьями уголовного кодекса.

Источник: Эль Мюрид



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