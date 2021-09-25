В Германии объяснили появление бегущей строки с «экзит-поллом» до выборов

Немецкий телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление в пятницу вечером, за два дня до выборов в Бундестаг, бегущей строки с данными некоего «экзит-полла».

«Во время передачи «Погоня» на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными данными «экзит-полла». Это был тест, который был запущен по ошибке, просим нас извинить», – отмечается в заявлении канала в Twitter, передает ТАСС.

Напомним, в Германии за два дня до выборов появились данные «экзит-полла», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия — 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых».

Парламентские выборы в Германии состоятся в ближайшее воскресенье. Избирательные участки откроются в 08.00 и будут работать до 18.00. Сразу после их закрытия телеканалы ARD и ZDF опубликуют первые данные экзит-поллов.

Накануне кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет призвал ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.

Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.