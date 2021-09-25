Новая партия спутников OneWeb прибыла в Россию
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Партия из 36 спутников OneWeb доставлена в Благовещенск, их запуск запланирован на следующий месяц, сообщили в Роскосмосе.
«Новая партия из 36 спутников OneWeb была доставлена на аэродром Игнатьево (Благовещенск, Россия) на самолете Ан-124-100», – говорится в сообщении госкорпорации, передает ТАСС.
Специалисты доставят спутники на космодром Восточный, запуск планируется в следующем месяце.
Ранее Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца года.
До этого запущенные с Байконура британские спутники OneWeb выведены на орбиту.
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