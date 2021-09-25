 

Турция собралась приобрести дополнительные системы С-400 у России

25.09.2021, 11:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТурция намерена в будущем закупить у РФ дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган.

Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS заявил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне», передает ТАСС.

«Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения», – подчеркнул политик.

Ранее Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400. В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.



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