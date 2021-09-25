 

Украина – третья в Европе по числу новых случаев COVID-19

25.09.2021, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Так, в Соединенном Королевстве подтвердили 35 623 новых случая коронавирусной инфекции. Следом идут РФ (21 379) и Украина (9 058).

Скриншот: worldometers.info

Всего в мире 23 сентября зафиксировали более 500 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в США – около 131 тыс. Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Минздрава, 24 сентября в Украине подтвердили 8267 новых случаев коронавирусной инфекции. 

В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Умер режиссер Александр Гордон

27.11 / Коронавирус выявили в сборной РФ по футболу

13.01 / Из соцсети Parler, которую часто использовали сторонники Трампа, ушли все ее разработчики, провайдеры и даже юристы

25.02 / Россия призвала Латвию отреагировать на кражу пушки с мемориала ВОВ в Екабпилсе

28.06 / Политика: Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы

26.05 / Американская полиция разыскивает Мерилина Мэнсона по обвинению в нападении. Ему грозит $2 млн штрафа или тюремный срок

10.09 / Кобзев принял участие в задержании «черных лесорубов»

22.07 / «Магнит» приобрел сеть магазинов «Дикси» за 87,6 млрд рублей

17.10 / “Это попытка личной мести”. Верланов прокомментировал информацию о том, что СБУ готовится его арестовать

28.05 / На Украине испугались сближения РФ и Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика