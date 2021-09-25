 

ЦИК РФ утвердила результаты выборов в Госдуму. Все жалобы оппозиционеров отклонили

25.09.2021, 11:14, Новости дня
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“Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу признаются состоявшимися, а результаты выборов – действительными”, – заявили в Центизбиркоме России.

По итогам выборов больше всего мест в Госдуме получила кремлевская партия “Единая Россия” – 324 из 450. Коммунистическая партия РФ получила 57 мест, “Справедливая Россия – За правду” – 27, ЛДПР – 21, “Новые люди” – 13, “Родина”, “Гражданская Платформа” и “Партия роста” – по одному.

Фото: ЦИК России / telegra.ph

При этом жалобы оппозиционных кандидатов, которые просили отменить результаты выборов из-за масштабных фальсификаций, ЦИК отклонил. Об этом пишет “Новая газета”.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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