 

Трое из четырех несовершеннолетних украинцев живут с надеждой на завтрашний день – опрос

25.09.2021, 11:14, Новости дня
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Несовершеннолетним респондентам задали вопрос, какая эмоция преобладает в их жизни сегодня.

76% опрошенных ответили, что живут с надеждой на завтрашний день, 14% – со страхом, 10% – испытывают унижение из-за условий в которых живут.      

“На них сегодня никто не обращает внимания. Ну, 16 лет, молодые, что там в голове. Но эти люди через два года будут голосовать, они будут уже участвовать активно в политической жизни страны”, – отметил ведущий ток-шоу Савик Шустер.  

В то же время, среди всех украинцев меньше половины (48% опрошенных) живут с надеждой на завтрашний день, а 30% – со страхом.

Контекст:

Согласно данным опроса центра SOCIS с 28 мая по 3 июня, 61,2% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 54% украинцев заявили, что за последние два года их материальное состояние ухудшилось.

В то же время, по данным опроса, проведенного с 17 июля по 1 августа Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, 76% украинцев считают себя счастливыми людьми.    

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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