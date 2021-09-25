 

Студентки Львовского медуниверситета спасли мужчину, у которого остановилось сердце в трамвае

25.09.2021, 11:14, Новости дня
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22 сентября девушки после занятий ехали трамваем, когда вдруг одному из пассажиров стало плохо и он начал терять сознание. Студентки определили, что у мужчины проблемы с сердцем. Поэтому с помощью еще нескольких пассажиров, которые были рядом, больного положили на пол и начали его реанимировать.

Как рассказала Шепель, по совету преподавателей университета она всегда возила с собой маску-клапан для искусственного дыхания. При проведении сердечно-легочной реанимации в трамвае она как раз пригодился.

Саму процедура искусственного дыхания проводила Библик, закрытый массаж сердца помогал делать еще один пассажир – молодой человек, который имел достаточно сил ритмично давить на грудную клетку пациента.

Девушки говорят, что реанимационные мероприятия проводили где-то минут 10, пока не приехала скорая. За это время у мужчины сердце останавливалось дважды. Впоследствии больного доставили в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы, где его состояние удалось стабилизировать.

По мнению заведующего анестезиолого-реанимационным отделением №1 Олега Петуха, спасти жизнь пациенту удалось прежде всего благодаря действиям студентов, которые оказывали неотложную помощь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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