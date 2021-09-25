Что делает Путин на 14-дневном карантине

В окружении российского президента несколько десятков человек заразились коронавирусом. С одним из них президент общался ежедневно.

Из-за этого Владимир Путин ушел на 14-дневный карантин и теперь соблюдает режим самоизоляции. По словам пресс-секретаря российского лидера, Дмитрия Пескова, Владимир Путин так же часто общается с коллегами дистанционно.

“Обычный его образ жизни, и, конечно, поводов его менять никаких нет”, – сказал Песков в беседе с журналистами.

Стоит отметить, что на момент ухода Путина на самоизоляцию результат теста у него был отрицательными. Песков описывал его самочувствие как прекрасное, но дату окончания изоляции не назвал.

Сейчас, как рассказал пресс-секретарь, Владимир Путин так же много работает и занимается ежедневными делами, пишет RT.

Как отметил представитель Кремля, поводов менять привычный образ жизни у Владимира Путина нет. Песков добавил, что в данном случае “самоизоляция — условное ограничение”.

Каждый день Владимир Путин имеет доступ к связи, занимается документооборотом. В обеспечении жизнедеятельности президента задействовано большое количество людей. При этом круг лиц четко ограничен. Сам же Дмитрий Песков не видится с президентом.