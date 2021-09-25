 

Врач назвал боль, которую нельзя терпеть из-за риска смерти

25.09.2021, 10:32, Разное
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Заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Видновской РКБ Александр Плиев назвал боль, которую ни в коем случае нельзя терпеть, так как отсутствие медицинской помощи может обернуться смертью человека. Речь идет об острых болевых ощущениях в области живота.
Врач напомнил о пяти видах боли – хронической, ноющей, тупой, тянущей и острой. Что касается последней, то она может говорить о серьезном повреждении какого-то внутреннего органа. Любую боль нельзя длительное время терпеть, так как со временем нервная система истощается, появляется депрессия и повышенная утомляемость. Плиев отметил, что большинство людей стараются улучшить свое состояние обезболивающими, а если они не помогают избавиться от боли, то увеличивают их дозу или выбирают другие препараты. Так поступать категорически нельзя, так как это затруднит постановку диагноза и приведет к множеству побочных эффектов.

Самым опасным видом боли считается острая, особенно локализованная в области живота. Это может быть признаком хирургической патологии, требующей незамедлительной операции. Иными словами, при появлении острого живота помощь оказать может только врач, причем своевременное обращение в больницу может даже спасти жизнь, так как существует вероятность перитонита и сепсиса.

Источник: radio1.news



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