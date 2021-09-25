 

Головные боли Леры Кудрявцевой вернулись

25.09.2021, 10:32, Разное
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2021 год для телеведущей Леры Кудрявцевой выдался тяжелым. Звезду как-будто преследуют различные болезни. Так недавно она пожаловалась в своем блоге в Instagram, что к ней вернулись головные боли. «Вы задумывались о том, что делает вас счастливым? Я понимаю, что счастье – это, возможно, минутное ощущение, но все же. Я опять начала страдать жесткой мигренью по осени. И когда голова не болит, чувствую себя счастливой. У вас как с понятием «счастье»?», – спросила звезда своих подписчиков.
Телеведущая уже обращалась к разным специалистам со своей проблемой, но никто так и не смог ей помочь. Головные боли продолжают мучать, лишь ненадолго затихая.

Сама звезда считает, что ее состояние может быть вызвано перенесенной весной короновирусной инфекцией. Поскольку апатия, головные боли и мигрень начались летом, вскоре после выздоровления.

Но и на этом череда заболеваний не закончилась. Через две недели после реабилитации от короновируса звезда попадает в больницу с травмой позвоночника. Врачи диагностировали перелом крестца. В Instagram Кудрявцева делилась видео, как она передвигается на инвалидной коляске. Восстановление заняло несколько месяцев.

Из–за пережитого волнения и стресса телеведущую госпитализировали прямо со съемок. Врачи посоветовали ей больше отдыхать и воздержаться от занятий спортом. Но буквально на следующий день звезда вышла на работу.

Фанаты же очень переживают за здоровье Леры Кудрявцевой, они посоветовали ей не болеть, сохранять спокойствие и обратиться к врачу остеопату.



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