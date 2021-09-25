 

Отказавшихся вакцинироваться от коронавируса мужчин направят на принудительный массаж простаты

25.09.2021, 10:31, Разное
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Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова предложила выдавать отказавшимся от вакцинации россиянам направление на массаж простаты.

«Безусловно, вакцинация – дело сугубо добровольное, граждане сами вправе решить, когда и каким препаратом они хотят привиться. Но при этом мы не должны забывать, что только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию. Именно поэтому мы активно рассказываем о необходимости вакцинации в СМИ, проводим лотереи, в некоторых регионах граждане даже получают дополнительные выходные после прививки. К сожалению, эти методы во многом себя исчерпали, нам нужны новые программы стимуляции вакцинации. Например, сейчас мы рассматриваем вопрос, что мужчины, которые откажутся прививаться без уважительной причины, будут направлять на принудительный массаж простаты. Процедура это полезная, особенно для граждан старше 40 лет, а некоторых такая альтернатива может сподвигнуть наконец-то вакцинироваться», – заявила Семёнова. 

Как сообщил источник нашей редакции в Минздраве, программа может быть запущена уже с 1 октября 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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