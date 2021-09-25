 

Психиатр: У трети переболевших коронавирусом наблюдаются нарушения психики

25.09.2021, 10:22, Разное
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Гульнара Шагапова – психиатр высшей категории ГБУЗ Республиканского клинического психотерапевтического центра МЗ РБ, пояснила о последствиях коронавируса. Оказывается, у трети переболевших на COVID-19 наблюдаются нарушения психики.
Примерно полтора года назад врачи-психиатры заметили тенденцию увеличения психологических расстройств, которые были сначала связаны с самоизоляцией и карантином. Проведя более детальное исследование данной проблемы эксперты установили, что коронавирус влияет не только на легкие и сердечно-сосудистую систему. От заболевания страдает также и нервная система. Причем симптомы проявляются у людей, которые перенесли коронавирус. Примерно у трети переболевших наблюдаются нарушения психики, а именно: астенический синдром, снижение когнитивных функций, проблемы со сном, стресс, тревожность и депрессия.

В первую очередь, после выздоровления от коронавируса врачи рекомендуют обратить свое внимание на рацион и физическую активность. Правильное питание позволит организму получить все необходимые витамины и микроэлементы для быстрого восстановления, а разминка или посещение спортзала укрепят иммунную систему. Не стоит забывать о социальной активности. Общение с друзьями и близкими позволит избежать депрессии и подымет настроение. Все же при наличии симптомов посткоронавирусного синдрома желательно обратиться к специалисту, поскольку только эксперт может точно установить причину расстройства и назначить оптимальное лечение для конкретного случая. Не стоит забывать, что самолечение чревато для здоровья.

Источник: mgazeta.com



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