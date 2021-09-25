Telecom Daily: Тусклый экран смартфона говорит о необходимости его замены

Денис Кусков, директор аналитического агентства Telecom Daily, рассказал, когда необходимо менять смартфон. В первую очередь следует обратить внимание на тусклый экран, который сигнализирует о необходимости замены устройства.

Многие пользователи смартфонов в погоне за современными тенденциями меняют устройства каждый год. В большинстве случаев подобное расточительство бессмысленно, поскольку мобильный телефон может отслужить еще несколько лет. Денис Кусков рассказал, когда необходимо задуматься о смене гаджета. Эксперт отметил, что абсолютное большинство смартфонов на рынке может спокойно отработать минимум два года. В этот промежуток времени пользователь не заметит никаких проблем с программным обеспечением и с «железом» устройства. По истечению указанного срока следует обратить внимание на тусклый экран, который говорит о необходимости замены мобильного телефона. Также относительно быстро из строя выходит батарея. Многие современные телефоны имеют встроенный модуль питания, поэтому его замена обойдется пользователю в приличную сумму. В таком случае стоит задуматься о покупке нового устройства, а не чинить старое.

Директор аналитического агентства Telecom Daily подчеркнул: приобретение смартфона в кредит – неоправданное и убыточное решение. Заменять свой гаджет стоит лишь в случае необходимости, поскольку погоня за современными трендами влетит пользователю в копеечку, а отдачи от этого не будет никакой.

Источник: 1prime.ru