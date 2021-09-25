 

В «Слуге народа» заявили о неспособности Украины дожить до следующей зимы

25.09.2021, 10:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИз-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, сообщила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.

Буймистер сообщила в эфире телеканала «Наш», что энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента, передает РИА «Новости».

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», – сказала она.

При этом Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей.

Вследствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», – предупредила она.

Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.

При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ.



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