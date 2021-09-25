Россияне назвали недостающую перед зарплатой сумму денег

Каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет, остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около 5 тыс. рублей, следует из исследования аналитического центра университета «Синергия».

Аналитики указали, что «около 67% граждан РФ признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни», передает РИА «Новости».

Почти половина респондентов (49,6%) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около 5 тыс. рублей для покрытия всех необходимых расходов, а каждый пятый (20,6%) назвал сумму в 10-15 тыс. рублей. Еще 19,8% оценили размер недостающих средств в 20-25 тыс. рублей, более 30 тыс. рублей ежемесячно не хватает каждому десятому.

Вместе с тем около 27,8% участников исследования делают накопления. Среди тех, кто формирует сбережения, 58,7% россиян каждый месяц откладывают менее 5 тыс. рублей, еще 22% респондентам удается положить в копилку от 5 до 10 тыс. рублей. Каждый девятый опрошенный (10,7%) сообщил, что сумма их ежемесячных накоплений варьируется от 15 до 20 тыс. Свыше 20 тыс. рублей удается откладывать 8,6% человек.

Обычно граждане копят деньги на покупку техники для дома, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, квартиру, а также на образование детей и подушку безопасности после выхода не пенсию.

Исследование проводилось в сентябре среди 5 тыс. россиян старше 18 лет во всех регионах страны.

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