Глава МИД Польши – встреча с Лавровым состоялась, но о перезагрузке говорить рано

Состоявшаяся встреча глав дипломатии Польши и РФ Збигнева Рау и Сергея Лаврова в Нью-Йорке была прежде всего посвящена председательству Польши в ОБСЕ в следующем году и роли РФ в этой организации, пишет wPolityce.pl. Сам глава МИД Польши уверен, что несмотря на то, что были обсуждены некоторые вопросы, представляющие интерес для обеих сторон, говорить о повороте в отношениях с Москвой точно не приходится.



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В среду в Нью-Йорке в ходе Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД Польши Збигнева Рау с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это встреча не была подробно освещена, однако из короткого итогового сообщения следовало, что она оказалась плодотворной, пишет wPolityce.pl. «Этот разговор действительно оправдал наши ожидания. Мы обсудили, каким образом Польша будет возглавлять ОБСЕ. Польша принимает председательство в ней 1 января 2022 года. Но для того, чтобы эта почти 50-летняя организация, объединяющая более 50 стран, могла эффективно работать, необходимо самое главное: консенсус», — рассказал Рау Польскому агентству печати.

В беседе он пояснил, что волею судеб РФ — одна из тех стран, от которых принципиальным образом зависит достижение этого консенсуса. Более того, в случае с ней этого консенсуса достичь куда сложнее, чем с другими государствами. «Я сделал упор на то, чтобы заверить российскую сторону в том, что она обладает определённой волей к достижению консенсуса и участию в решении вопросов, которые кажутся наиболее сложными», — добавил он.

Глава МИД Польши также рассказал, что провёл переговоры с представителями других стран — Азербайджана и Армении, — с которыми достижение консенсуса также представляется весьма затруднительным. «Мы знаем, что, несмотря на действующее там прекращение огня, конфликт продолжается и позиции этих стран кардинально различаются. Это приводит к тому, что сложно достичь согласия в будущем по вопросам, которые касаются не только их, но и всей организации», — объяснил он.

«Конечно, был затронут украинский вопрос, тем не менее на этой первой встрече с министром Лавровым мы в основном говорили о принципах функционирования ОБСЕ и о том, как они должны выглядеть с точки зрения нашего председательства и участия России», — добавил он.

Збигнев Рау считает, что, хоть это была первая встреча глав дипломатии Польши и РФ за более чем два года, её нельзя рассматривать как сигнал каких-либо изменений в отношениях между двумя странами. «Я считаю, что об этом пока рано говорить. После этой первой встречи сложно что-либо предсказывать, мы сосредоточились на вопросах ОБСЕ, и такова была цель этой встречи», — пояснил он.

Министр также подчеркнул, что он и его российский коллега просигнализировали о необходимости проведения в будущем переговоров, посвящённых вопросам двусторонних отношений. О том, были ли затронуты исторические вопросы в ходе встречи, Рау предпочёл не рассказывать. «Мы обсудили некоторые вопросы, представляющие интерес для обеих сторон», — добавил он.

В интервью глава МИД Польши также заявил, что тема Белоруссии и проводимой ею гибридной атаке в отношении границы Польши, а тем самым всего ЕС, постоянно стоит на повестке дня диалога Польши с её европейскими партнёрами. Однако в Нью-Йорке Рау обсудил этот насущный вопрос с более широким кругом стран.

«Если я говорю об этом с арабскими странами — Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией или Бахрейном, я всегда обращаю внимание на эту вербовку мигрантов, которую проводит режим Лукашенко. Он играет в туристическое агентство, цель которого состоит в переправе на коммерческой основе этих людей в ЕС, прежде всего в Германию <… >», — пояснил Рау. Он настоятельно порекомендовал представителям этих стран проинформировать потенциальных заинтересованных такой «экспедицией», что, вопреки заверениям белорусской стороны, она не имеет никаких шансов увенчаться успехом.