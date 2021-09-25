 

“Очень много ошибок”. Разумков считает, что процедура принятия закона о деолигархизации может заблокировать этот процесс

25.09.2021, 9:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Если мы говорим о том, что вчера происходило в Раде, это отдельная дискуссия, потому что такая процедура, так называемая процедура, применялась впервые в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады”, – сказал Разумков.

По его словам, сокращенной процедуры, по которой принимался закон о деолигархизации – “такой процедуры нет”.

“Это не 119-я статья, это комбинация двух статей – 119-й и 45-й. В 45-й – части ее противоречат друг другу. И это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс, – считает Разумков. – Это было направлено на то, чтобы свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение”.

Глава Рады подчеркнул, что то, “что было сделано, дает сегодня возможность оппозиции обращаться в Конституционный Суд для того, чтобы снова заблокировать этот процесс”.

“Очень много ошибок. У меня есть сводная таблица того, что происходило в зале. Но, тем не менее, есть решение, которое приняла Верховная Рада Украины”, – добавил Разумков.

Он утверждает, что Рада приняла его поправку в закон Зеленского об олигархах. Таким образом, по словам Разумкова, в документе учтены противоречивые нормы, что олигархом человека признает СНБО, как это инициировал президент, а другая – что это делает НАПК, как этого хотел спикер.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. 

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции “Голос” Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК.

Представитель Зеленского в Конституционном Суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский говорил 24 сентября, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли, а нардепов “ввели в заблуждение работники аппарата Рады”.

“Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая поправка на голосование не ставилась, а, следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было”, – пояснил Вениславский.

Ранее партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. До этого в комиссии “настаивали” не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Американку задержали за угрозы убийства Харрис

27.03 / Суэцкий канал хотят разблокировать к вечеру 27 марта

01.10 / Пушков оценил совместное заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

04.03 / На Украине объяснили устойчивость пророссийских настроений

17.09 / Пушков: Помпео раскрыл истинную роль США в белорусском Майдане

26.05 / Запуск COVID-сертификатов запланирован на начало июля – Шмыгаль

11.02 / Европарламент призвал приостановить запуск БелАЭС

23.04 / Шепелев пожаловался, что после рождения сына возлюбленная перестала присылать ему снимки с глубоким декольте

14.04 / Названы опасные симптомы после вакцинации препаратом Johnson&Johnson

19.07 / Гройсман: Быть близкими с коммунистическим Китаем политически – опасно для Украины. С ним нужно сотрудничать только экономически

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика