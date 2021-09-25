Передача острова, причалов и дамб в Киеве бизнесмену. КГГА и Крищенко отреагировали на расследование СМИ

“Городская власть заявляет, что все острова города Киева находятся в собственности общины столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону”, – говорится в сообщении.

Комментируя передачу бизнесмену ряда дамб и причалов, в КГГА заявили о причастности так называемых “черных регистраторов”.

“Поэтому городские власти обращаются в правоохранительные органы активизировать борьбу с “черными регистраторами” и проверить информацию, опубликованную журналистами”, – отметили в ведомстве.

Экс-глава полиции Киева Андрей Крищенко, которого журналисты связывают бизнесменов, заполучившим остров и причалы с дамбами, тоже отреагировал на расследование.

“Я обращусь в Национальное антикоррупционное бюро Украины, [чтобы] в максимально сжатые сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенную журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности. Законов Украины я не нарушал. И к предположениям, прозвучавшие в мой адрес, не причастен”, – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2702227219923410&id=100004084751693

Контекст:

24 сентября журналисты программы “Схемы” опубликовали расследование о том, что столичный юрист Константин Бойко получил в собственность или на хранение ряд гидросооружений в столице. По данным СМИ, он сделал это через полицию – заявил правоохранителям, что нашел “потерянные имущественные права” на 16 гидротехнических сооружений и предложил себя в роли хранителя “находки”. Полиция в ответ передала ему на хранение имущественные права на эти 16 объектов.

На основании письма полиции бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов “на праве хранения”. Три из них он уже переоформил на себя на праве собственности и перепродал своей фирме “Украинское бюро речных портов”. Среди них и права на Оболонский остров. Журналисты “Схем” считают, что Бойко и Крищенко связаны.

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