 

Шефир не работает в Офисе президента, хотя является первым помощником Зеленского

25.09.2021, 9:56, Новости дня
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“На ваш запрос от 16 сентября 2021 года о предоставлении копии графика учета рабочего времени первого помощника президента Украины С. Шефира в 2021 году сообщаем, что С. Шефир в трудовых отношениях с Офисом президента Украины не находится”, – говорится в нем.

Также отмечается, что на внештатных работников Офиса президента Украины табелирование учета рабочего времени не производится.

Фото: ukranews.com

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал. Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

У водителя Шефира, как сообщал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, огнестрельное слепое пулевое осколочное ранение левого бедра. У него открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением обломков.

Сам Шефир назвал его поведение геройским – водитель, будучи уже раненым, выехал из зоны обстрела, добрался до парковки и перед госпитализацией успел показать полиции, откуда стреляли.

Угрозы для жизни раненого нет, сообщал главный врач “Феофании” Игорь Семенив после проведенной операции. Фото пуль, извлеченных из бедра раненого, показал глава МВД Украины Денис Монастырский.

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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