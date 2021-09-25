Шкарлет пообещал, что учителям не будут урезать зарплаты во время карантина из-за COVID-19

“Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании”, – отметил Шкарлет.

Министр добавил, что вопрос выплаты зарплат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между Минобразования и Профсоюзом работников образования и науки.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распостранение коронавируса пандемией.

13 сентября Кабмин Украины обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности. Ограничения не будут действовать в “желтой” зоне, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, имеют “желтый” или “зеленый” COVID-сертификат.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в стране до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

22 сентября правительство внесло изменения в постановление №1236 о введении карантина в Украине, разрешив детсадам и начальной школе работать в обычном режиме, несмотря на число привитых от COVID-19 работников и при любой зоне адаптивного карантина.

В связи с распространением мутации коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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