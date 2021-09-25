К чему приведут новые санкции Байдена против госдолга России

В США внесли поправки о санкциях против госдолга России. Проект оборонного бюджета страны на 2022 год запрещает американцам совершать сделки с российским госдолгом на вторичном рынке.

Также в поправках говорится, что американская разведка будет анализировать иностранное вмешательство в президентские выборы, после чего президент страны будет решать, продлевать санкции или нет. Джо Байден уже подписал пакет ограничений. Вдобавок ко всему Вашингтон высылает российских дипломатов. В Кремле осуждают такие действия США и считают их незаконными.

Новые санкции – не что иное как результат внутренне борьбы в штатах между демократами и республиканцами, считает политолог Владимир Карасев. А после вывода американских войск из Афганистана эта борьба только усугубится, пишет “Царьград”.

Эксперт уверен, что в США сложилась тяжелая обстановка, которая приведет к противостоянию президента Джо Байдена со своими противниками.

В то же время Карасев уверен, что на России это никак не отразится. Все санкции, которые США могли изобрести, они уже изобрели.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году общий объем российского госдолга увеличится до 20,8 процента ВВП.