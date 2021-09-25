Иммунолог рассказал о тяжелом течении постковидного синдрома

Владимир Болибок – врач иммунолог-аллерголог, пояснил о постковидном синдроме. После коронавируса возможен тяжелый период восстановления, который не позволяет человеческому организму нормально функционировать.

В первую очередь иммунолог отмечает сильный синдром хронической усталости, при котором больной попросту не может встать с кровати. Отмечаются также неприятные ощущения в конечностях, головная боль, сонливость и отсутствие аппетита. При тяжелом течении постковидного синдрома возможен также ряд неврологических нарушений: ухудшение памяти, снижение концентрации, психологические расстройства.

Все же Владимир Болибок отметил, что уже есть способы борьбы с расстройствами после перенесенного заболевания. Врачи разработали специальные технологии профилактики и лечения постковидного синдрома, которые уже были утверждены Минздравом и Роспотребнадзором. Врач напоминает: не стоит заниматься самолечением, поскольку это может лишь усугубить ситуацию. Только квалифицированная медицинская помощь способна избавить от проблемы со здоровьем.

Источник: ura.news