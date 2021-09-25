 

Врач и блогер из Уфы Регина Доктор рассказала о вреде злоупотребления витаминами

25.09.2021, 9:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зачастую люди всецело доверяют БАДам и витаминам, тем более препараты продаются в аптеках без рецепта. Врач из Уфы Регина Доктор предупреждает об опасности злоупотребления витаминами. Особенно это касается препаратов железа, которые родители дают малышам, чтобы восполнить их недостаток. Однако самостоятельное лечение может быть опасно для здоровья ребенка.
Эксперт советует не доверять препаратам с пометкой FDA. Это Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, которое регистрирует БАДы и витамины без проверки.

Чрезмерное употребление препаратов может привести к передозировке. Она может проявиться в виде рвоты, жидкого стула, мигрени, общей слабости, отсутствия аппетита. Побочную реакцию также можно выявить, сдав анализ.

Врач отмечает, что злоупотребление рыбьим жиром может привести к тому, что у ребенка начнут выпадать волосы, появится анемия. Передозировка витамином D может вызвать цистит. Регина Доктор отмечает, что 10% случаев заболевания связаны с этим препаратом. В заключение эксперт посоветовала обратить внимание на то, что люди употребляют.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Тайна Уинстона Черчилля

03.08 / Мнение: Россия – уникальный сырьевой придаток всего мира

19.01 / Пандемия, курс доллара и 5G приведут к подорожанию мобильной связи

28.02 / Специалисты рассказали о пользе сои

01.10 / Собянин издал новый указ о коронавирусе

13.12 / “Это же не шуточки”: Путин жестко высказался о снижении покупательской способности россиян

20.02 / Новое заявление адвоката отца Бритни Спирс: “Его любовь к дочери очевидна”

14.11 / Адвокат Юкша рассказал, кому достанется имущество Джигарханяна

28.12 / “Хорошего всем настроения”: Регина Тодоренко в образе Мэрилин Монро очаровала подписчиков

08.06 / В МИД РФ отреагировали на новые угрозы США о санкциях против “Северного потока – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика