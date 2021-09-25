Врач и блогер из Уфы Регина Доктор рассказала о вреде злоупотребления витаминами

Зачастую люди всецело доверяют БАДам и витаминам, тем более препараты продаются в аптеках без рецепта. Врач из Уфы Регина Доктор предупреждает об опасности злоупотребления витаминами. Особенно это касается препаратов железа, которые родители дают малышам, чтобы восполнить их недостаток. Однако самостоятельное лечение может быть опасно для здоровья ребенка.

Эксперт советует не доверять препаратам с пометкой FDA. Это Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, которое регистрирует БАДы и витамины без проверки.

Чрезмерное употребление препаратов может привести к передозировке. Она может проявиться в виде рвоты, жидкого стула, мигрени, общей слабости, отсутствия аппетита. Побочную реакцию также можно выявить, сдав анализ.

Врач отмечает, что злоупотребление рыбьим жиром может привести к тому, что у ребенка начнут выпадать волосы, появится анемия. Передозировка витамином D может вызвать цистит. Регина Доктор отмечает, что 10% случаев заболевания связаны с этим препаратом. В заключение эксперт посоветовала обратить внимание на то, что люди употребляют.

Источник: ufacitynews.ru