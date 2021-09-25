 

Кардиолог рассказала о первых симптомах гипотонии

25.09.2021, 9:26, Разное
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Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк пояснила о первой медицинской помощи человеку, у которого случился гипотонический криз. Гипотония – это понижение артериального давления. При ее резком проявлении человек может потерять сознание.
Симптомы падения давления – головокружение, потемнение в глазах, пульсирующие в висках боли, похожие на мигрень, бледность кожных покровов. Первое, что необходимо сделать при потере сознания у человека – это проверить его пульс и дыхание. Если они отсутствуют, то необходимо сделать сердечно-легочную реанимацию.

Если человек в сознании, то его нужно положить и поднять ноги выше уровня головы. Такой метод согревания улучшает кровоснабжение головного мозга. Также человека следует напоить горячим чаем. Если вышеперечисленные меры не помогли, следует вызвать скорую помощь.

Гаврилюк посоветовала отказаться от сигарет и алкоголя. Врач призвала вести здоровый образ жизни, много гулять на свежем воздухе и обратить внимание на свое питание.

Источник: www.mk.ru



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