Мнения: Боксер Усик как символ нормальности

Вечером 23 сентября, в субботу, состоится боксерский поединок за звание чемпиона по четырем престижным боксерским версиям между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Вокруг этого боя много не только спортивного, но и политического резонанса.

Вечером 23 сентября, в субботу, состоится боксерский поединок за звание чемпиона по четырем престижным боксерским версиям между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Вокруг этого боя много не только спортивного, но и политического резонанса.

С одной стороны, Усик – самый успешный украинский боксер после ушедших на спортивную пенсию братьев Кличко. И сейчас он претендует на, пожалуй, самое престижное звание в боксе – чемпиона в тяжелом весе. С другой стороны, Усик – объект ненависти украинских националистов и той части общества собственной страны, чье мнение они выражают. Усик не кричит где ни попадя «Слава Украине», не называет Россию «агрессором», но называет украинские СМИ провокаторами. Он, как правило, отшучивается на популярный в тусовке профессиональных патриотов вопрос: «чей Крым?». Хуже того, боксер религиозен и является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата, которая, как утверждает украинская пропагандистская машина, не что иное, как рука Кремля.

При этом имеющий и не скрывающий своих взглядов Усик в ранние годы выходил на ринг с чубом запорожского казака, а после победы над соперником исполнял гопак. Он ездил на передовую к бойцам украинской армии, среди которых также много вменяемых ребят, в отличие от бродячего цирка многочисленных активистов на улицах украинских городов. В конце концов, они исполняют долг и выполняют приказы, что не отменяет ни призрачности целей гражданской войны, ни бессмысленности жертв по обе стороны линии соприкосновения. Но после 2014 года всех этих атрибутов патриотизма, равно как и украинского флага над головой победителя, стало решительно недостаточно для удовлетворения экзальтированной аудитории.

На Украине спорт по умолчанию не может быть вне политики, более того, он – часть политики. Украинской прыгунье в высоту Ярославе Магучих пришлось извинятся за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на последней Олимпиаде после мощнейшей травли в соцсетях и медиа. А на днях подающая надежды украинская теннисистка Элина Свитолина решила не ехать на престижный турнир в Москву. Такое поведение подают не иначе как проявление твердости и патриотизма, но на самом деле большинству спортсменов просто хочется избежать травли.

Будучи зависимыми от спонсоров и медиа, украинские спортсмены, как правило, не могут себе позволить думать и говорить то, что они хотят. Думать и говорить можно только то, что должно. Усик – редчайшее исключение. И, если националисты его просто ненавидят, то для власти он – настоящая головная боль. Ни экс-президент Петр Порошенко, ни действующий Владимир Зеленский откровенно не знают, что делать с успехами боксера. Не поздравить человека, который побеждает с украинским флагом в руках в матчах, которые смотрят миллионы украинцев, вроде как нельзя. А поздравишь слишком тепло – получишь ушат помоев в социальных сетях и скандал в медиа. К слову, украинские президенты нашли нетривиальный выход – они стыдливо поздравляли боксера в Twitter, которым на Украине мало кто пользуется. Но поздравлений ни на официальном сайте, ни на основных площадках коммуникации – Facebook и Instagram – не выходило. Формальность выдержана, резонанс – минимальный.

Интересно, что за Усика одинаково болеют и на Украине, и в России. Под постами Александра, сделанными после «битвы взглядов» и финальной пресс-конференции с Джошуа перед боем, можно встретить пользователей из Киева, Харькова, Красноярска, Воронежа и многих других городов и весей наших стран.

В общем, все как в известной песне группы «Браво»: «Киев и Магадан, Пенза и Ереван». Сам Усик неоднократно говорил, что не разделяет два одинаково близких ему народа и ценит поддержку российских поклонников. Тем самым спортсмен объединяет огромное количество просто вменяемых людей по разные стороны российско-украинской границы.

Многие из тех, кто в субботу вечером прильнет к экранам мониторов и телевизоров, будут желать Усику победы. А многие с таким же вожделением будут ждать его сокрушительного поражения. Тем более, что эти надежды небезосновательны: Джошуа – фаворит в этом поединке, которому букмекеры дают 60% вероятности победы, тогда как Усику – только 35% (5% ставят на ничью).

Феномен Усика не как спортсмена, но как публичной фигуры, идущей наперекор мощной пропагандистской машине, во многом объясняется его успехом, от которого отскакивает и травля, и откровенное хамство. И очень многие в сегодняшней Украине хотели бы, чтобы в субботу боксер лишился этой брони. Впрочем, вряд ли 34-летний православный спортсмен откажется от себя и своих убеждений даже в случае проигрыша. А я, как и многие мои знакомые и друзья, пожелаю Усику убедительной победы.

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