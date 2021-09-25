 

В Украине сделали 12 млн прививок от коронавируса

25.09.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы 62 119 человек.

По данным Минздрава, в пятницу прививки от коронавируса делали 966 мобильные бригады, а также в 2977 пунктах и 345 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 720 913 человек, из них получили одну дозу 6 720 911 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 138 989 прививок.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Компания Subaru планирует создать новый суббренд

14.10 / Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, Кабмин продлил карантин в Украине, представлен новый iPhone. Главное за день

04.01 / Нетаньяху отреагировал на решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня

14.03 / Партия Зеленского пообещала стать «секси» и «смарт»

01.09 / В Житомирской области пытались подорвать поезд с бензином и дизтопливом – СБУ

18.04 / Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина

01.09 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

07.08 / США ввели санкции против Гонконга

28.02 / От Антарктиды откололся огромный айсберг

16.01 / В Кабардино-Балкарии мошенники втянули 600 человек в финансовую пирамиду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика