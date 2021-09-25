В Украине сделали 12 млн прививок от коронавируса

Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы 62 119 человек.

По данным Минздрава, в пятницу прививки от коронавируса делали 966 мобильные бригады, а также в 2977 пунктах и 345 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 720 913 человек, из них получили одну дозу 6 720 911 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 138 989 прививок.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

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