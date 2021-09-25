Мнение: О трёх контрударах по России

Короткий период скромной «разрядки» в глобальной политике, вызванный личной встречей российского и американского президентов, Владимира Путина и Джо Байдена, закончился раньше, чем предполагали маститые политологами с кремленологами. И тем более, намного раньше, чем хотели бы оба лидера. Но текущая ситуация в глобальной экономике такова, что мира не предполагает. Тут уже каждый сам за себя, свистать всех наверх, и спасайся, кто может.

CoVID-19 опять смешал все карты и расчёты

Цены на энергоносители взлетели по всему миру. Уголь, #нефть, газ – всё резко подорожало. Особенно, природный газ критически важный для энергобезопасности Европы, несколько заигравшейся в «зелёную энергетику» перед лицом нежданных капризов природы. Теперь спасать ситуацию бросились старший брат и его союзники, открыв новую атаку на Россию.

Первый, пристрелочный выстрел сделали англичане. Скотленд-Ярд извлёк из пыльного архива «дело Скрипаля» и попытался его реанимировать. Хотя ни одного нового факта британская полиция не привела, в деле появился новый обвиняемый – теперь уже генерал-майор ГРУ. Видимо, полковников показалось мало.

Похоже, пристрелка была сочтена удачной. После чего грянул залп дуплетом из главного калибра. Практически одновременно американский конгресс проголосовал за новые санкции против российских государственных облигаций, а также против чиновников, «журналистов» и бизнесменов, якобы близких Кремлю. И синхронно с этим американские правоохранители взяли за жабры далеко не последнего человека в «Новатэке»,

компании-лидере в сегменте производства и продажи СПГ в России, финансового директора Марка Джетвея. По версии обвинения, тот при помощи офшоров скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить #налоги в США.

Вообще, налоговые правонарушения очень часто используются американской Фемидой как инструмент «посадки». Известного мафиози Альфонсо Аль Капоне, против которого не нашлось улик по главным делам, посадили именно за неуплату налогов на смешную для босса мафии сумму 388 тыс. долл. Марк Джетвей, конечно, не такого калибра птица, но… методы те же. Например, весьма интересен тот факт, что инкриминируемые деяния, по версии следствия были совершены в 2005-2016 гг., а вот обвинения предъявлены только сейчас. Хотя все налоговые декларации американцев аудируются IRS в течение года их подачи. То есть, 10 лет кряду налоговики не усматривали в них ничего подозрительного, а пять лет спустя после подачи последней вдруг углядели…

Нет, разумеется, вся эта система объективна и беспристрастна, и просто случайно совпало, что именно в разгар газовых пертурбаций финансовый директор – а финансисты обычно знают много разных секретов, – «конкурирующей организации» оказался под ударом… И новые #санкции, призванные в том числе затруднить сертификацию «Северного потока – 2», также совершенно не причём.

Если к этому добавить, что после воскресных выборов в Германии сменится федеральный канцлер и, вероятно, правящая коалиция, после чего американо-немецкие отношения начнутся с чистого листа, момент для газовой контратаки на Россию выбран как нельзя более удачно. Преемник Ангелы Меркель в любом случае не будет обладать её опытом и харизмой, а значит, его можно будет прогнуть на уступки в пользу газовиков #США.

Ну и третий удар – пока больше похожий на булавочный укол, – небольшая провокация в Чёрном море. #Украина заявила, что российские самолеты-разведчики несколько раз залетали в зону над черноморской акваторией, где проходили тренировки зенитных войск страны. Это, вроде бы, и мелочь: сколько таких обвинений уже было! Но, с другой стороны, мягкий намёк на возможность эскалации конфликта. Тем более, что недавно украинские военные уже проводили учения по отражению российской атаки со стороны Крыма.

В общем, направления ударов понятны. И теперь вопрос в том, чем на них ответит Кремль, кроме привычного выражения глубокой озабоченности?

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