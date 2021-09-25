Да вакцины у вас не той системы!

В ПАСЕ разгорелся скандал из-за «Спутника» и недипломатических выражений.

Очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября, подчиняется действующему во Франции антиковидному режиму. На этой почве возник скандал: российских парламентариев ограничили в передвижениях по городу.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Руководство Совета Европы смогло выхлопотать у французских властей особый режим только для Дворца Европы, где проходят заседания, а также для дороги между ним и гостиницами, где остановились депутаты и сенаторы. Для них французы сделали исключение и освободили от карантина, обязательного для всех прибывающих из «красных зон» распространения COVID-19, независимо от звания и ранга.

По комплексу зданий Совета Европы могут свободно передвигаться все официально допущенные на сессию лица, если они привиты вакцинами, лицензированными в государствах-членах Совета Европы, в том числе «Спутником V», разъяснили журналистам в пресс-службе ПАСЕ. Надо заполнить формуляр, в котором подтвердить, что вы либо привиты одной из «правильных» вакцин, либо имеете свежий отрицательный тест на вирус, либо переболели этой инфекцией. Но это только на территории международной организации, а вокруг нее — действующий закон.

Россия в утвержденном МВД Франции «ковидном» списке стран мира находится в «красной зоне» в связи в повышенным риском распространения COVID-19, и отступления, предоставленные Францией депутатам и сенаторам из РФ, связаны с уважительной причиной их приезда и допускают упрощенные требования по карантину и самоизоляции. Но только в залах заседаний и в отеле.

А если осмотр достопримечательностей, ресторан или местная Gallerie Lafayette, то, извольте, общие правила.

Каждую субботу французская полиция выдерживает ожесточенные бои с массами антиваксеров и противников антиковидных ограничений.

Отдельная проблема, породившая этот скандал, — затянувшийся процесс сертификации «Спутника V» Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА) и, соответственно, непризнание российской вакцины в странах ЕС. Но это уже вопрос не к Совету Европы и даже не к французскому МВД.

Осенняя сессия ПАСЕ должна проходить в гибридном формате. То есть делегации будут представлены далеко не в полном составе. В центре повестки дня — доклады по защите окружающей среды и изменения климата. О том, что их решение потребует более широкого демократического участия, изменений уголовной и гражданской ответственности и большей опоры на верховенство права. Пройдут дебаты о последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном, о ситуации в Афганистане и ее последствиях для Европы.

Александр МИНЕЕВ,

соб. корр. «Новой», Брюссель

Фото: Getty Images

Не знаю, что больше расстроило российских делегатов ПАСЕ, ведомых Петром Толстым, — очередной выпад неутомимых и изобретательных русофобов или невозможность закупиться в страсбургской Gallerie Lafayette и пройтись по городским кафе. Конечно, малоприятно перемещаться между отелем и залом заседаний и чувствовать себя ограниченно годным изгоем, но что поделать: РФ в «красной зоне», а «Спутник V» до сих пор не признан ни Европейским агентством, ни даже ВОЗ. Факт печальный, но, увы, всеевропейский (а вовсе не только французский), но юридически пока непреодолимый.

Кстати, от высокопоставленных дипломатов нескольких европейских стран (включая Францию, Германию, а также страны Балтии) я не раз слышал, что им ситуация с отсутствием взаимного признания вакцин тоже очень и очень не нравится. При этом они не могут понять, почему российская сторона никак не может предоставить ЕМА в полном объеме ту документацию, которая этому агентству необходима, чтобы в соответствии с правилами сертифицировать, наконец, этот по общему признанию вполне качественный «Спутник» и хоть частично наладить обмен людьми — для начала вакцинированными — между Россией и Европой. Всеми привитыми, а не только делегатами и прочими вип-персонами — правила едины для всех.

Вместо того, чтобы использовать свои вип-возможности и надавить на тех в России, кто никак не выдаст этому скрупулезному и нудному ЕМА нужные по форме документы

(Не умеют составлять? Плохо знают иностранные языки? Им непривычны европейские формы документов? Или, не дай бог, есть, что скрывать?), российские депутаты решили в очередной раз клеймить «западников».

Петр Толстой прошелся и по Совету Европы, который никак не надавит с достаточной силой на Францию, и по авторам «русофобских резолюций» из Украины и стран Балтии, которые в отличие от русских в Страсбург будут пущены по полной программе. Тем более, что Украина, как, впрочем, и Турция, тоже, мол, в «красной зоне» (правда, прививаются они сертифицированным Pfizer). Вмешался и спикер Госдумы, высказавший сомнение в целесообразности в такой ситуации приезжать российской делегации на сессию ПАСЕ. Он раскрыл западные козни, предположив, что непризнание российской вакцины — это отражение стремления западных стран «пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских». И, конечно, ни слова о проблемах с документацией с российской стороны. Так понятнее — нас не любят и пакостят, где только можно.

Глава российской делегации Петр Толстой сигнал принял и в итоге заявил, что делегация в Страсбург не поедет, но будет следить за заседаниями «дистанционно». Ну, хоть так — все лучше, чем вообще в очередной раз хлопать дверью. Но документами по сертификации нашим слугам народа все-таки стоило бы заняться. А то колемся-колемся, а толком выехать в Европу без карантина не можем. Обидно.

Андрей ЛИПСКИЙ, «Новая»

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