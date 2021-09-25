 

Роман Мадянов арестован за незаконное ношение формы КГБ

25.09.2021, 8:51, Разное
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Полиция подмосковного Реутова арестовала народного артиста России Романа Мадянова на 15 суток, сообщила пресс-секретарь актёра. Мадянову вменяют в вину незаконное ношение формы военизированного подразделения, а именно – формы майора КГБ СССР образца 1937 года.

Мадянов появился в чекистской форме в сериале «Зулейха открывает глаза». До этого он неоднократно привлекался за подобные правонарушения во время съёмок фильмов «Левиафан» и «Жених», а в 2015-2018 годах Мадянов отбывал срок в колонии-поселении за неоднократное ношение военной формы при съемках сериала «Солдаты», где он исполнил роль одного из главных злодеев. Несмотря на давление властей, артист заявил, что не намерен сдаваться, и будет и дальше сниматься в фильмах в ролях офицеров армии, полиции и КГБ.

«Они меня не сломят. В СССР Вячеслав Тихонов вынужден был отсидеть 9 лет в тюрьме за ношение нацистской формы в фильме «Семнадцать мгновений весны», но история всё расставила по местам. Сегодня Тихонов – народный артист, а те, кто его судил, погибли при защите Белого дома. Моим обвинителям история также вынесет свой приговор. Она их сначала сожрёт, а потом забудет. И конечно же, это не помешает мне исполнить роль Августа Штанцлера в готовящемся к выходу сериале «Этерна», тем более что там ношение военной формы не предусмотрено сценарием», – успокоил фанатов Роман Мадянов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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