 

Цепкало призвал силовиков дать показания против Лукашенко на уголовном суде

25.09.2021, 8:40, Разное
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Летом 2020 года Валерий Цепкало даже после сбора подписей не был допущен до участия в президентских выборах. Политик вынужденно покинул Белоруссию и сейчас ведет активную борьбу против Александра Лукашенко. Он старается привлечь к своей деятельности сотрудников правоохранительных органов и даже открыл счет, чтобы наградить того, кто арестует главу государства.

Кроме того, Цепкало призвал силовиков дать показания против Лукашенко на уголовном суде. Оппозиция хочет привлечь президента Белоруссии к международному трибуналу ООН в Гааге. Политик считает, что суд над Лукашенко – это “история ближайшего времени”.

Фактически силовиков поставили перед выбором. Цепкало заявил, что либо они добровольно станут свидетелями в уголовном деле против Лукашенко, либо их привлекут в качестве подсудимых. Политик подчеркнул, что лично готов организовать встречу правоохранителей с генпрокурором международного трибунала ООН.

Он также призвал силовиков сообщить через анонимные каналы связи про преступления властей: “контрабанда, торговля людьми, геноцид белорусского народа, измена государству, коррупция и воровство бюджетных денег”. Цепкало отметил, что через некоторое время силовики сами будут удивляться тому, что режим Лукашенко существовал в центре Европы.



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