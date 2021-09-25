 

Зеленского подозревают в фальсификации покушения на своего помощника

25.09.2021, 8:40, Разное
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Громкая история с покушением на помощника президента Украины Сергея Шефира набирает обороты. Высказываются различные версии произошедшего. В причастности к нападению подозреваются даже иностранные спецслужбы. В пятницу, 24 сентября, произошел скандал в Верховной Раде: Зеленского фактически обвинили в фальсификации покушения на своего помощника.

В украинского парламент прошло голосование за присуждение премии “Оскар” президенту Владимиру Зеленскому. Депутат Гео Лерос предложил коллегам отправить запрос в американскую киноакадемию о присуждении главе государства престижной статуэтки “за лучший сценарий в фильме” о покушении на Сергея Шефира. Однако, парламентарии отклонили инициативу оппозиционера.

Лерос обратился к вице-спикеру Верховной Рады с инициативой о голосовании за ходатайство перед киноакадемией. Он назвал Зеленского сценаристом фильма “Покушение на убийство, которого не было”. Депутаты встретили это предложение со смехом. 35 парламентариев поддержали идею оппозиционера, однако этих голосов не хватило для принятия решения.

Напомним, нападение на помощника и друга Зеленского произошло 21 сентября. Автомобиль политика попал под обстрел недалеко от Киева. Сам Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. Президент Украины обещал дать сильный ответ причастным.



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