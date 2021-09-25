 

Биолог: Коронавируса вокруг нас больше, чем можно предположить

25.09.2021, 8:34, Разное
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Анча Баранова – главный научный сотрудник лаборатории медико-генетического центра РАН, пояснила о контроле распространения коронавируса. Биолог отметила, что COVID-19 вокруг нас больше, чем можно предположить, поэтому гражданам не стоит расслабляться.
Анча Баранова прокомментировала исследование, которое провели исследователи из Англии. Европейские биологи установили, что минимум два процента пассажиров авиарейсов с отрицательным тестом на коронавирус все же по факту являются инфицированными. Баранова сделала закономерный вывод: COVID-19 вокруг нас больше, чем можно предположить, поэтому даже соблюдение всех мер предосторожности не сводит риски заражения к нулю.

Все же постоянное тестирование, вакцинация и контроль над распространением заболевания значительно снижают смертность от коронавируса. Соблюдение карантинных мероприятий гражданами страны – первоочередной барьер для COVID-19, поэтому не следует пренебрегать рекомендациями врачей и властей, поскольку только так можно значительно снизить риск заражения. Врачи напоминают, что при малейших симптомах заболевания следует незамедлительно обратиться для консультации к специалисту. Самолечение опасно для здоровья.

Источник: www.gazeta.ru



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