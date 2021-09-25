 

Шушкина раскритиковала шоу Ивлеевой

25.09.2021, 8:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мария Шушкина высказалась относительного нового шоу Анастасии Ивлеевой. Актриса раскритиковала «Королевские кобры» и призвала закрыть проект.
Участниками шоу Анастасии Ивлеевой стали 36 травести-див – мужчин, которые переодеты в женщин. По мнению Марии Шушкиной, подобные программы порочат и развращают устоявшиеся семейные идеалы. В погоне за славой знаменитости следуют за извращенными западными трендами, которые искажают духовно-нравственные ценности и традиции. Шушкина раскритиковала шоу Ивлеевой и думает, что дальше будет только хуже.

Интернет-портал «Слово и Дело» также сообщает: подобные шоу необходимо закрывать. Шушкина просит обратить внимание властей на данное событие и пресечь его при корне. Только сильная политическая воля и правильная цензура могут спасти молодое поколение от деградации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Мнение: Норильск у нас везде

29.10 / Певица Слава рассказала об отношениях с мужем-пенсионером

09.10 / Остался один год на поиск заказчика

10.03 / Война проснулась

08.02 / Доктор рассказал о самых вредных женских пищевых привычках

31.01 / Собянин объявил об окончательном закрытии метро в центре Москвы

04.09 / Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress приблизились к Крыму со стороны Украины

04.04 / Мнение: Критерии победы

10.09 / На инаугурацию правительства Афганистана 11 сентября отправится эскадрилья бомбардировщиков B-52

03.12 / Володин: Бюджет-2021 имеет социальную направленность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика