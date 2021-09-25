Шушкина раскритиковала шоу Ивлеевой

Мария Шушкина высказалась относительного нового шоу Анастасии Ивлеевой. Актриса раскритиковала «Королевские кобры» и призвала закрыть проект.

Участниками шоу Анастасии Ивлеевой стали 36 травести-див – мужчин, которые переодеты в женщин. По мнению Марии Шушкиной, подобные программы порочат и развращают устоявшиеся семейные идеалы. В погоне за славой знаменитости следуют за извращенными западными трендами, которые искажают духовно-нравственные ценности и традиции. Шушкина раскритиковала шоу Ивлеевой и думает, что дальше будет только хуже.

Интернет-портал «Слово и Дело» также сообщает: подобные шоу необходимо закрывать. Шушкина просит обратить внимание властей на данное событие и пресечь его при корне. Только сильная политическая воля и правильная цензура могут спасти молодое поколение от деградации.