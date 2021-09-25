Страны «четверки» договорились о совместной борьбе в киберпространстве

Лидеры Австралии, Индии, США и Японии договорились о совместном противодействии угрозам в киберпространстве, а также об обмене данными со спутников в мирных целях, говорится в заявлении стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, «четверка»), распространенном пресс-службой Белого дома.

«Сегодня мы начинаем новое сотрудничество в киберсфере и обещаем совместно работать для противодействия киберугрозам, укреплять безопасность важнейшей для нас инфраструктуры, – приводит ТАСС текст заявления руководителей стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности по итогам встречи в Вашингтоне.

«В космосе мы определим новые возможности для сотрудничества и будем обмениваться данными со спутников в мирных целях, таких как отслеживание изменений климата, реагирование на стихийные бедствия и обеспечение готовности к ним, рациональное использования океанов и морских ресурсов, а также реагирование на вызовы в общих сферах, – отмечается в документе. – Мы также будем консультироваться относительно правил, норм, рекомендаций и принципов рационального использования космического пространства».

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на открытии первого очного саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, «четверка») в Белом доме объявил о намерении Австралии, Индии, США и Японии совместно заниматься преодолением ключевых вызовов современности – от коронавируса до климата и новых технологий.

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что партнерство Вашингтона, Лондона и Канберры в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) и Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad, «четверка», в которую входит Австралия, Индия, США и Япония) дополняют и укрепляют друг друга. В ходе встречи в Вашингтоне лидеры Австралии, Индии, США и Японии договорились заняться безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе.

Четырехсторонний диалог (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит «четверки». В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате.