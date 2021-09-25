Стало известно о задержании двух участников банды Басаева и Хаттаба

Задержаны еще двое участников банды Басаева и Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, информирует Следственный комитет (СК) России.

В сообщении на сайте СК указывается, что «следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД РФ и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева».

Они «являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб». В действиях подозреваемых «усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ, статьей 279 УК РФ, статьей 317 УК РФ («Бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов»)».

По данным следствия, в середине июля 1999 года они добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана.

В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34.

«Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД РФ продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов», – добавляется в сообщении.

Напомним, в июне был задержан еще один член банды террориста Шамиля Басаева, который причастен к нападению на псковских десантников в 2000 году.