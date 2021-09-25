 

Der Standard – ЦРУ отозвало главу своего венского бюро за несерьёзное отношение к «гаванскому синдрому»

25.09.2021, 8:22, Новости дня
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Центральное разведывательное управление США отозвало главу своего венского бюро из-за его несерьёзного отношения к вспышке «гаванского синдрома» в местном американском посольстве, пишет Der Standard. Таким образом американские спецслужбы хотят послать сигнал всем остальным ведущим дипломатам, что к загадочной болезни необходимо относиться со всей серьёзностью, хотя за четыре года расследований они сами так и не смогли выяснить причины происходящего.


Reuters

Центральное разведывательное управление США отозвало главу своего венского бюро, пишет Der Standard. Причиной послужило его несерьёзное отношение к вспышке загадочной болезни, именуемой «гаванским синдромом», в местном американском посольстве. Его обвиняют в том, что он не принял необходимые меры.

Отозвав сотрудника с такого престижного поста, ЦРУ посылает сигнал всем остальным ведущим дипломатам, чтобы они серьёзно относились к сообщениям об этой болезни. За прошедшие месяцы Вена стала «очагом» распространения «гаванского синдрома», отмечает издание. В столице Австрии зафиксировано второе по величине число заражений. По данным американцев, по всему миру от болезни пострадало 200 представителей США.

При этом речь идёт не только о работниках посольств, но и об их родственниках, среди которых есть и дети. В связи с происходящим дипломатический штат США в Австрии был сокращён. В самом посольстве в Вене, а также в Госдепе происходящее комментировать отказались. Но там заверили, что очень «серьёзно относятся» к сообщениям об этой болезни и обеспечивают своим сотрудникам всю необходимую поддержку и помощь.

Это «атаки», заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. А то обстоятельство, что их жертвами становятся и дети, он назвал «драматическим обострением» ситуации. Американцы высказали предположение, что за происходящим стоит Россия. Сама Москва эти обвинения отвергает. При этом некоторые эксперты считают, что загадочная болезнь возникает по психологическим причинам, так как работать приходится в условиях повышенного стресса. США уже четыре года расследуют обстоятельства происходящего, но так и не могут выявить истинные причины возникновения болезни, напоминает Der Standard. 



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