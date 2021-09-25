ПН – в «Нафтогазе» считают, что «Северный поток — 2» оставит Украину без транзита газа

После запуска «Северного потока — 2» «Газпром» может прекратить транзит газа в Европу через Украину, однако компания продолжит выполнять условия контракта, считает председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Как пишет «Перший незалежний», Витренко напомнил, что транзитный контракт с Россией содержит требование: «качай или плати». После запуска «Северного потока — 2» российская компания может перенаправить прокачиваемый через Украину объём газа в новый трубопровод и при этом продолжит платить за использование украинской ГТС.



Reuters

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» может прекратить транзит газа в Европу через Украину после запуска «Северного потока — 2». При этом компания продолжит выполнять условия контракта. Как передаёт «Перший незалежний», Витренко напомнил, что транзитный контракт с Россией содержит требование: «качай или плати». После запуска «Северного потока — 2» российская компания может перенаправить прокачиваемый через Украину объём газа в новый трубопровод и при этом продолжит платить за использование украинской ГТС.

«То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объёмов транзита с запуском «Северного потока — 2» может и не быть», — уточнил Витренко.

Председатель правления «Нафтогаза» добавил, что не стоит ожидать увеличения объёмов поставок газа на европейский рынок «Газпромом». Российский монополист отказывается бронировать дополнительные мощности украинской ГТС и тем самым создаёт дефицит в Европе.

«Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие — цены на газ в Европе бьют рекорды», — отметил он.

Также Витренко напомнил заявление Владимира Путина об условиях сохранения украинского транзита.

«Для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть проблема заключается в том, что в Европе отказываются покупать газ. Это неправда», — уточнил он.

Витренко отметил, что «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке Европы и блокирует доступ третьих сторон к транзитным газопроводам.

«Газпром» не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и Украины», — подытожил Витренко.