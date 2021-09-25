Мнение: О новеньком скандальчике вокруг Владимира Путина

Нечто свеженькое подоспело…

Вообще, знаменитый «бункер» превращается уже в какой-то филиал «Дома-2»: скандалы, интриги, расследования. Таким темпом и до «Палаты №6» недалеко. В общем, никак это не похоже на место, где можно спокойно встретить старость… ©

А в эпицентре всех событий – неизменно Владимир #Путин. Бессменный российский президент.

Если бы каждый скандал предварять эпиграфом, к этому наилучшим образом подошла бы крыловская строка: «Услужливый дурак опаснее врага!». Но мы не в басне, а в жизни. Где всё ещё круче.

Очередные беспредельно чистые российские выборы предсказуемо вылились в очередной беспрецедентно грязный скандал. Только теперь главными скандалистами выступают не «рассерженные горожане», как 10 лет назад, а самые что ни есть системные «оппозиционеры». Коммунисты из КПРФ.

Их бурление понятно: партию незаслуженно лишили с полдюжины думских мандатов, при этом обидев нескольких влиятельных функционеров. Депутата Госдумы Валерия Рашкина, к примеру. Его на малой родине, в Москве, опередил по одномандатному избирательному округу не самый известный телевизионный ведущий Тимофей Баженов, подвизавшийся на второстепенных и жёлтых телеканалах типа «Че» и «РЕН ТВ». Причём победу последнему принесло… да-да, то самое Дистанционное электронное голосование – кот в мешке на основе блокчейна.

Это пример самый вопиющий, но не единичный. И возмущённый разум КПРФ очень даже просто понять на основе банальной логики, базирующейся на незатейливом сравнении результатов партии в 2016 году и пять лет спустя.

1. В 2021 голосов за КПРФ в стране было подано больше, чем в 2016? – Точно да.

2. В 2021 КПРФ получала не только голоса своих сторонников, но и голоса общего протеста? – Точно да, ибо даже УГ им. А.А.Навального в своём списке отвело кандидатам КПРФ 63% мест.

3. Протестное голосование в 2021 году было более выражено, чем в 2016? – Вроде да.

4. Москва является одним из общероссийских центров протестных настроений? – По традиции, да. Что подтверждают и результаты «бумажного» волеизъявления избирателей на участках.

5. Но тогда почему кандидаты КПРФ получили в Москве в одномандатных округах в 2021 году результаты хуже, чем в в 2016, причём строго по ДЭГ? И почему результаты по онлайн-голосованию отличаются от результатов по оффлайн-участкам только по двум кандидатам – провластному и оппозиционному, а по остальным совпадают с точностью до статпогрешности? Наконец, почему в отличие от прошлых выборах ДЭГ во всех округах одинаково принесло победу фигурантам «Списка Собянина»?

Эта логика безотносительна технической стороны подсчёта электронных голосов, в ходе которого – в отличие от всероссийского опроса по Конституции РФ, где также применялось ДЭГ, – результат по интернету появился позже результата по бумажным бюллетеням, а от наблюдения за процедурой счёта были фактически отстранены все наблюдатели.

Пока внятного объяснения нет. И это вводит представителей КПРФ в такой гнев, что их позиция против ДЭГ уже начинает консолидироваться как принципиальная и не изменяемая.

А ведь реально, для России конфликт между официальной партией власти и крупнейшей партией системной оппозиции чрезвычайно опасен. Его радикализация может вывести на улицы уже не сотни хипстеров, а тысячи взрослых мужиков и пожилых бабушек. Таких разгонять дубинками – себе дороже: имидж власти будет безвозвратно утрачен.

Причём, конфликт родился буквально на пустом месте. Не было жуткой необходимости натягивать голоса «Единой России» по одномандатным округам в столице, ведь она и так набирала конституционное большинство к утру понедельника, 20 сентября.

Но здесь, видимо, сказалось желание услужить начальству: мол, если столичный мэр кого поддержал, тем и быть в Думе. А также решение «силовиков» проучить коммунистов, которые осмелились воспользоваться услугами УГ. Чтобы неповадно было.

Но мышление «силовиков» заточено под решение сиюминутных задач, стратегические ходы ему не под силу. А чисто стратегически конфликт с КПРФ Кремлю не выгоден. Вот и придётся его разруливать лично вождю на субботней встрече с победителями думских выборов.

Пока просматриваются три варианта:

1. Малая кровь – КПРФ получит больше важных позиций в Госдуме и на ТВ.

2. Проверка на вшивость – коммунистов толкнут в радикализм, немного поколотят, а потом сверху предложат компромисс.

3. Большой конфликт – КПРФ тактически утрётся, но стратегически под влиянием младокоммунистов начнёт смещаться в сторону прозападной радикальной оппозицией, которая уже ищет подходы.

Второй и третий вариант Кремлю не выгодны, поскольку в преддверии Большого трансферта надо все конфликты прятать под ковёр, а не вскрывать. На первый могут не пойти «обиженные», которые уже и так вовсю давят на Геннадия Зюганова. Тот, конечно, может слить протест не хуже Алексея Навального. Но это означает, что на пенсию его отправят досрочно. Может, и из партии выгонят за соглашательство. А тогда – прощай мандат, кабинет, автомобиль, госдача и все прочие ништяки.

Ну и сама идея ДЭГ, которому предстоит сыграть важную роль на выборах 2024 года, скомпрометирована до невозможности.

И вот вопрос: А Владимиру Путину зачем этот #скандал-то? Или его просто подставили?

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