Мнение: О простой разводке, в которую угодит каждый десятый

Причём каждый десятый взрослый, надо подчеркнуть. И даже не просто взрослый, а умудрённый жизненным опытом. Вот из тех, кого на мякине не проведёшь…

Однако же, этим нехитрым способом – проводят, да ещё как! С истинно российской широтой и размахом. Дерзко, цинично, нагло. И, главное, можно сказать у всех на глазах.

Уже провели…

Короткий предвыборный роман с избирателем закончился, толком не начавшись. Примерно 2,5 млн «особо ценных» россиян получили накануне выборов в Госдуму с барского плеча по 15 тыс. руб. Ещё около 40 млн – по 10 тыс. Ну и нескольким счастливчикам обломились квартиры в Москве. Остальные получили шиш с маслом ряд предвыборных обещаний. Всё!

Теперь, когда бюллетени с галочками из урн извлечены и правильно посчитаны, возвращается реальность и власть начинает кидать голосовавших за неё. Да и не голосовавших, впрочем, тоже. Вот уже и первая «разводка» такого рода подоспела.

Правительство России отвергло индексацию пенсий работающим пенсионерам, подготовить которую в начале года поручал президент Владимир #Путин. Законопроект об индексации для 10 млн подрабатывающих пенсионеров, внесённый в Госдуму аккурат «под выборы», по их завершении получил отрицательный отзыв кабмина. Дескать, «пенсия – это компенсация за утраченный заработок, а если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок как бы и не утрачен».

Вот так цинично и просто развели почти 10 млн из более 100 млн совершеннолетних россиян. А если считать отдельно по пенсионерам – то практически каждого четвёртого.

Работающие получатели #пенсии остаются без индексации с 2016 года. Изначально власти объясняли мораторий необходимостью сбалансировать дефицитный бюджет. Но даже когда казна вернулась к профициту, а Минфин ежегодно складывал почти 3 трлн рублей в Фонд национального благосостояния, к индексации так и не вернулись. Не вернутся и сейчас: денег на это как бы опять нет. Основным поводом для отказа в индексации стало то формальное обстоятельство, что повышение пенсий «потребует дополнительных расходов, но из каких источников и в каком порядке они будут покрываться в проекте не указано».

И особенно прекрасно на этом фоне выглядит ещё одна #новость.

Правительству удалось согласовать с представителями крупного бизнеса компромиссное решение по увеличению налоговой нагрузки на металлургию и горно-добывающую отрасль. Об этом сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин. А в действительности произошло вот что.

По итогам встречи в Российском союзе промышленников и предпринимателей, на которую приехали лично миллиардеры Роман Абрамович (Evraz, состояние 14,5 млрд долларов), Владимир Потанин («Норникель», 27 млрд долларов), Алексей Мордашов («Северсталь», 29,1 млрд долларов), Владимир Лисин (НЛМК, 26,2 млрд долларов), было решено отказаться от планов увеличить налог на прибыль для компаний, которые в последние годы направляли деньги акционерам, а не на инвестиции. Обсуждение этого налога отложено как минимум до 2023 года, сообщил глава РСПП Александр Шохин, также присутствовавший на переговорах.

Это означает, что бюджет не сумеет получить с компаний, направивших на дивиденды 34,5 млрд долларов за последние пять лет дополнительно 2,4 млрд долл. Или почти 180 млрд. руб. Меж тем на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребовалось бы всего лишь 108 млрд руб. в год.

Лохотроном попахивает, однако, вам не кажется?

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