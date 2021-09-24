Китайцы разработали технологию превращения углекислого газа в крахмал

Как только парниковые газы признали ответственными за изменение климата, их стали рассматривать также как сырье. Если в атмосфере слишком много углекислого газа, значит, его нужно добывать.

Один из способов дальнейшего использования представили в Китае. Ученые из КНР разработали технологию превращения углекислого газа в крахмал. Для того нужен лишь цинковый катализатор и несколько ферментов, говорят специалисты. А вообще, сам процесс очень дешевый.

Примерно такие же химические реакции происходят в растениях, отмечают ученые. Но производство крахмала промышленным путем происходит в восемь с половиной раз быстрее. Не исключено, что в этом кроется спасение человечества от острого дефицита продуктов питания.