 

Украинцы вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады

24.09.2021, 5:56, Разное
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Украинцам уже не привыкать решать любые вопросы через протесты. Когда в стране не выстроена нормальная система государственной власти и отсутствуют механизмы обратной связи с народом, простым гражданам приходится выходить на митинги. Новый Майдан чуть не развернулся сегодня, 23 сентября, под стенами Верховной Рады.

Украинцы вышли на акцию протеста к зданию парламента и предъявили депутатам свои условия. Недовольные экономической ситуацией предприниматели потребовали от народных избранников либерализации законодательства в сфере их деятельности. Как сообщает портал “ПолитНавигатор”, речь идет о законопроекте об отмене обязательных кассовых аппаратов.

Протестующие старались не допустить, чтобы депутаты Верховной Рады проигнорировали очередное заседание и разбрелись по своим делам. Они требовали от парламентариев поддержать важный для них документ.

Митингующие пришли к Раде с флагами и планировали построить сцену, однако им запретили, потому что рядом со зданием уже стояла площадка для выступлений оппозиционной партии. Впрочем, оппозиционеры не пустили активистов на свою сцену. Два лагеря недовольных властью граждан не стали объединяться.

Полицейские попытались оттеснить протестующих от парламента, однако они отказались прекращать забастовку и перешли на улицу Грушевского. Перекрыть проезжую часть силовики тоже не позволили. Митингующие заявили, что не покинут территорию рядом с Радой. Активисты продолжают дежурство на месте.



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